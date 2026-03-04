Waschmaschine gibt den Geist auf, Mann wird kreativ und gefeiert: "Die Leute lieben es"

Boston (USA) - Wenn man den Haushalt alleine schmeißen muss, stößt man(n) oft an seine Grenzen. So auch der US-Amerikaner Elie Assi. Der stand kürzlich vor dem Problem, dass die gemeinschaftliche Waschmaschine in seinem Zuhause ausgefallen war, er aber dringend seine Berufskleidung waschen musste. Ideen waren gefragt.

Stampfen, tippeln, springen: Elie ist dem Dreck in seinen Klamotten auf die altmodische Art und Weise begegnet. © Montage: Screenshots/TikTok/elieassi

Weil ein Schneesturm über seine Heimat im Raum Boston zog und Elie keine Zeit hatte, in einen Waschsalon zu gehen, wählte er eine Waschmethode aus Omas Zeiten.

Der Mitarbeiter im Gesundheitswesen ließ seine Badewanne volllaufen, schnappte sich seine OP-Kleidung und schmiss sie hinein. Was danach folgte, war so kurios, dass Elie den Moment filmte und auf seinem TikTok-Kanal veröffentlichte. Zur Belohnung gab es mehr als elf Millionen Klicks, Tendenz steigend.

Der Clip zeigt, wie Elie barfuß, in Shorts und Shirt zwischen seinen schäumenden Klamotten in der Wanne steht. Fuß- statt Handwäsche war angesagt.

Er stampfte, tippelte und sprang auf der Kleidung herum, machte sogar Hampelmänner. Am Ende wurde aus der Waschaktion sogar noch eine Sporteinheit.