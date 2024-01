Grusel-Hai an spanischen Badestrand gefunden: Sein riesiges Maul war noch blutverschmiert

Sein Maul war noch blutverschmmiert: Dieser Haifisch sorgte am Dienstag für reichliche Gesprächsstoff unter besorgten © Facebook/Jose Moreno Raja

Am Dienstagmittag machten Spaziergänger am Strand Playa del Rihuete eine verstörende Entdeckung: einen über zwei Meter langen und 210 Kilogramm schweren Hai. Warum das Tier ausgerechnet an den beliebten Strand gespült wurde, ist noch völlig unklar. Die Behörden wiegeln ab. Der Kadaver sei noch am selben Tag von städtischen Mitarbeitern eingesammelt und auf einer "autorisierten" Müllkippe entsorgt worden, heißt es in einem Bericht des Portals MurciaToday.



Nach Informationen der Zeitung "La Opinion de Murcia" handelt es sich beim Grusel-Hai wahrscheinlich um einen Makohai. Ein Zeuge berichtete dem Blatt, dass ein ganz ähnlicher Haifisch am Vortag an der etwa zehn Kilometer entfernten Felsküste von La Azohia gesichtet worden sei. Das Tier habe "orientierungslos" gewirkt und sich in Strandnähe aufgehalten. Die Beschreibung würde passen: Der Anwohner ist sich sicher, dass es sich um das selbe Tierwesen handelt.

Sofort wandte sich der besorgte Zeuge an den Zivilschutz, der umgehend eine Rettungsaktion in die Wege leitete. Doch vergeblich - wenige Stunden später verendete der Meeresräuber qualvoll am Strand von Playa del Rihuete.