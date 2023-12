Todesdrama am Badestrand: 14-Jähriger von Hai in Stücke gerissen

Ethel Beach - Schrecklicher Hai-Angriff in Australien. Ein 14-jähriger Surfer wurde von einem Meeresräuber angefallen und vor den Augen seines eigenen Vaters zerfleischt. Für den Schüler kam jede Hilfe zu spät.

Ein Hai fiel einen 14-Jährigen an. Der Schüler starb. (Symbolbild) © 123rf/peternile

Tragödie am Ethel Beach!

Ein 14-Jähriger und seine Familie wollten die Feiertage am Traumstrand von Ethel Beach (South Australia) verbringen.

Doch am Donnerstag endete der Strandurlaub in einer schrecklichen Tragödie. Um die Mittagszeit wollte der Schüler ein paar Runden surfen. Dann griff der Hai an, berichtet der Sender 7news. Der junge Surfer hatte keine Chance - er wurde von der Bestie zerfleischt und starb.

Sein Vater musste alles mitansehen!