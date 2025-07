Horror-Unfall am Gipfel: Frau stürzt ab und muss zwei Tage im Gewitter ausharren

Kalifornien (USA) - Eigentlich sollte es eine schöne Wanderung auf den Mount Williamson in Kalifornien werden, doch für eine Frau endete sie letzte Woche in einem Albtraum.

Dennoch musste die Frau fast zwei Tage lang auf rund 4200 Metern Höhe ausharren, da heftige Gewitter mit Stürmen und starkem Regen die Rettung zunächst unmöglich machten.

Am 3. Juli gelang schließlich die Bergung per Hubschrauber. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

"Dieser Einsatz ist eine eindringliche Erinnerung an die Gefahren des Höhenbergsteigens und die außergewöhnlichen Anstrengungen, die hinter jeder Rettung stehen", schrieb das Such- und Rettungsteam des Inyo County am Montag auf Facebook.