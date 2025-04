Horror während Gottesdienst: Pfarrer von bewaffneten Männern entführt

Josh Sullivan (45) wurde von einer Gruppe maskierter Männer entführt. © Screenshot/Facebook/Fellowship Baptist Church

Zudem raubte die Bande die rund 30 anwesenden Gemeindemitglieder am vergangenen Donnerstag aus.

Wie die New York Post berichtete, rannten die Männer mit vorgehaltener Waffe in die Kirche in Südafrika und bedrohten den 45-jährigen Josh Sullivan. Auch die Frau und sechs Kinder des Pastors waren anwesend.

Nach dem Raubzug, bei dem die Diebe unter anderem zwei Handys ergattern konnten, fuhren sie mit Sullivan in seinem eigenen Auto davon. Das Fahrzeug wurde wenig später rund anderthalb Kilometer entfernt verlassen wieder aufgefunden.

"Die Polizei verfolgt derzeit alle möglichen Hinweise, um das Opfer ausfindig zu machen und die Täter festzunehmen", so ein Pressesprecher der Behörden.

Zudem wurde angegeben, dass die Entführer den Namen des Pfarrers kannten. Zuerst wurde vermutet, dass die Diebe Lösegeld fordern wollten, doch dies ist noch nicht geschehen. Die Polizei ermittelt nun in diesem Vorfall.