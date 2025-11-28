Hotel-Portier fällt aus allen Wolken, als er in das Zimmer eines Gastes geht

USA - Das Online-Forum Reddit ist ein Sammelsurium kurioser Begebenheiten. Was der Nachtportier eines Hotels in den Vereinigten Staaten neulich erleben musste, ist allerdings eher in die Kategorie "geschmacklos" einzuordnen.

Der Portier hatte laut eigener Aussage schon viel in Hotels erlebt, solch einen schlimmen Vorfall aber noch nie. (Symbolfoto) © 123RF/gioiak2

Der Mitarbeiter teilte seiner Community mit, dass er gegen 2.30 Uhr einen Anruf aus einem Zimmer erhalten hatte. Der Gast am anderen Ende der Leitung teilte ihm mit, den Hotelmanager sprechen zu wollen.

Weil der Portier zu diesem Zeitpunkt der einzige Angestellte weit und breit gewesen sei, nahm er sich dem Gast an und bekam zu hören, dass sich in dessen Zimmer eine Maus befinden und er sich nicht mehr sicher fühlen würde.

"Ich habe ihm ein anderes Zimmer, ein Stück weiter den Flur hinunter, angeboten", schilderte der Portier seine spontane Reaktion auf das angebliche Nagerproblem.

Der Gast lehnte das kulante Angebot allerdings ab und fragte erneut, wann denn endlich die Geschäftsleitung zu ihm ins Zimmer kommen würde. Danach dämmerte es dem Portier - irgendetwas schien hier faul zu sein. Wieso lehnt jemand einen Zimmerwechsel ab, wenn er sich nicht wohlfühlt?