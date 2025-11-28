Hotel-Portier fällt aus allen Wolken, als er in das Zimmer eines Gastes geht
USA - Das Online-Forum Reddit ist ein Sammelsurium kurioser Begebenheiten. Was der Nachtportier eines Hotels in den Vereinigten Staaten neulich erleben musste, ist allerdings eher in die Kategorie "geschmacklos" einzuordnen.
Der Mitarbeiter teilte seiner Community mit, dass er gegen 2.30 Uhr einen Anruf aus einem Zimmer erhalten hatte. Der Gast am anderen Ende der Leitung teilte ihm mit, den Hotelmanager sprechen zu wollen.
Weil der Portier zu diesem Zeitpunkt der einzige Angestellte weit und breit gewesen sei, nahm er sich dem Gast an und bekam zu hören, dass sich in dessen Zimmer eine Maus befinden und er sich nicht mehr sicher fühlen würde.
"Ich habe ihm ein anderes Zimmer, ein Stück weiter den Flur hinunter, angeboten", schilderte der Portier seine spontane Reaktion auf das angebliche Nagerproblem.
Der Gast lehnte das kulante Angebot allerdings ab und fragte erneut, wann denn endlich die Geschäftsleitung zu ihm ins Zimmer kommen würde. Danach dämmerte es dem Portier - irgendetwas schien hier faul zu sein. Wieso lehnt jemand einen Zimmerwechsel ab, wenn er sich nicht wohlfühlt?
Hotelmanager und Portier machten grausige Entdeckung
Drei Tage später habe der komische Gast ausgecheckt. Zusammen mit seinem Chef nahm der Portier kurz danach besagtes Zimmer unter die Lupe. Dabei fanden die beiden tatsächlich eine Maus.
Das Tier habe, umgeben von einer Wasserlache, in der Nähe eines Fensters gelegen. Ein hinzugerufener Experte stellte fest, dass es sich bei dem Nager um keine einheimische Art handeln würde.
Schließlich kam heraus, dass der Hotelgast die Maus vor seinem Aufenthalt in einer Zoohandlung gekauft, ertränkt und dem Tier dann das Genick gebrochen hatte. Und das alles nur mit der Absicht, für seinen Aufenthalt nichts bezahlen zu müssen. Sein Plan ging auf!
Laut Portier habe der Hotelmanager dem Gast alle seine drei Übernachtungen im Wert von etwas mehr als 1000 US-Dollar (rund 860 Euro) erstattet - aus Angst vor einer schlechten Online-Bewertung.
Titelfoto: Montage: 123RF/siraphol, 123RF/gioiak2