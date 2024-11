Im Alter von 112 Jahren: Ältester Mann der Welt gestorben

Southport - Seit April war John Tinniswood (†112) offiziell der älteste, noch lebende Mann der Welt. Jetzt hat seine Familie bestätigt, dass er am vergangenen Montag im Kreise seiner Liebsten verstorben ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete der Veteran unter anderem bei der "Royal Mail" und bei "Shell" bis er schließlich im Jahr 1972 in den Ruhestand ging.

Im Alter von 29 Jahren lernte er bei einer Tanzveranstaltung in Liverpool seine spätere Frau Blodwen kennen.

Nach einem Bericht von " BBC " wurde John Alfred Tinniswood am 26. August 1912 geboren.

In der Todesmitteilung beschrieb seine Familie John als "Intelligent, entscheidungsfreudig, mutig, gelassen in jeder Situation, sehr talentiert in Mathematik und ein großartiger Gesprächspartner."

Selbst Queen Elizabeth II. gratulierte John jedes Jahr seit seinem 100. Geburtstag mit einer Postkarte.