Von Brücke in Schlucht gestürzt: Zehn Tote und 50 Verletzte bei Busunfall

Jammu - Beim Sturz eines überfüllten Busses in eine Schlucht in Indien sind zehn Menschen ums Leben gekommen und mehr als 50 weitere verletzt worden, einige von ihnen schwer.

Der Bus sei am heutigen Dienstag von einer Brücke gerutscht und in die Schlucht gefallen, berichtete unter anderem der indische Fernsehsender NDTV unter Berufung auf die Polizei.

Wie die New York Post Behörden zitiert, waren die hinduistischen Pilger auf dem Weg von der Stadt Amritsar, im nördlichen Bundesstaat Punjab, in die Stadt Katra und stürzte nahe Jammu in die Tiefe.

Das Fahrzeug sei auf dem Weg zu einem Schrein gewesen, hieß es.