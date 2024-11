Ärzte erklären Mann für tot: Am Scheiterhaufen folgt der Schock!

Bei der Verbrennung eines 25-Jährigen kam plötzlich alles anders. (Symbolfoto) © Anne-Sophie Galli/dpa

Wie "The Times of India" unter Berufung auf erste Ermittlungen berichtete, hatten die Mediziner noch versucht, den Mann in der Klinik wiederzubeleben. Dies sei abgebrochen worden, als das EKG-Gerät nur noch eine flache Linie anzeigte.

Daraufhin fertigten die Experten eine entsprechende Todesbescheinigung an. was jedoch ohne zuvor erfolgte Obduktion geschah, wie sich später herausstellte.

Im Dokument stand geschrieben: "Todesursache ist Atemversagen aufgrund einer Lungenerkrankung gemäß vorheriger Behandlungsaufzeichnungen."



Noch am selben Tag sollte der 25-Jährige auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Dabei kam es zu einem schockierenden Vorfall: Kurz vor der Einäscherung gab der vermeintliche Tote plötzlich Lebenszeichen von sich. Er wurde sofort ins Krankenhaus zurückgebracht und auf die Intensivstation verlegt.