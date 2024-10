Angriffslustiger Leopard fällt während Picknick über Gäste her!

Madhya Pradesh (Indien) - Ein Leopard hat im Bundesstaat Madhya Pradesh in Zentralindien eine Gruppe von Menschen angegriffen! Drei Personen sollen von den Krallen und Fängen des angriffslustigen Tiers verletzt worden sein.

Ein aggressiver Leopard verfängt sich in einem Besucher des Picknicks. © Bildmontage: Screenshot/X/RajeshK38247873

Laut Times of India wurden eine Frau und zwei Männer bei dem Angriff am Sonntag, dem 20. Oktober (Ortszeit) im Dorf Khitauli verletzt.

"Die Frau erlitt schwere Verletzungen, als der Leopard seine Krallen in ihren Kopf grub", so Bhupendra Nabu Pandey, der Leiter der Polizeistation Sohagpur gegenüber Times of India.

Ein sich außer Dienst befindender Polizist sei ebenfalls schwer verletzt worden.

Ein Video auf X zeigt den Moment, als der Leopard über einen der anwesenden Männer herfällt. Zu sehen ist, wie die Raubkatze aus einem nahegelegenen Wald gestürmt kommt und den Mann sekundenlang anfällt. Andere Gäste verscheuchen das Tier unter lautstarker Beschallung wieder.