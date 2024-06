Heftige Temperaturen: Mindestens 33 Wahlhelfer sterben an Hitzschlag

Am letzten Tag der Parlamentswahl in Indien sind bei mehr als 45 Grad Celsius mindestens 33 Wahlhelfer in nur einem Bundesstaat an einem Hitzschlag gestorben.

Lucknow (Indien) - Am letzten Tag der Parlamentswahl in Indien sind bei Temperaturen von mehr als 45 Grad Celsius mindestens 33 Wahlhelfer in nur einem Bundesstaat an einem Hitzschlag gestorben.

Wähler stehen an einem Wahllokal in Neu-Delhi an. © Altaf Qadri/AP/dpa Wie der oberste Wahlleiter für den nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh, Navdeep Rinwa, am Sonntag mitteilte, befanden sich unter den Hitzetoten auch Sicherheitsleute und Mitglieder von Rettungsdiensten. Die Familien der Angehörigen erhielten eine Entschädigung von 1,5 Millionen Rupien (16.500 Euro), sagte Rinwa vor Journalisten. Laut dem Indischen Wetterdienst lagen die Temperaturen in der Stadt Jhansi im Bundesstaat Uttar Pradesh bei 46,9 Grad. Bereits zuvor waren in Indien angesichts der anhaltenden Hitzewelle hunderte Menschen in Zusammenhang mit den extremen Temperaturen gestorben. Aus aller Welt Weil er kein Baby will! Mann jubelt Ex-Freundin Abtreibungspille unter Heftige sommerliche Hitzewellen sind in dem Land, in dem ab Juli die jährliche Monsunregen-Saison mit etwas niedrigeren Temperaturen erwartet wird, keine Seltenheit. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge werden diese jedoch aufgrund des Klimawandels länger, stärker und häufiger.

Erschöpfte Wahlhelfer treffen nach Abschluss der siebten und letzten Wahlphase in einem Sammelzentrum in Varanasi ein. © Niharika KULKARNI / AFP