Kaltblütiger Mord: Mann tötet Ehefrau und kocht ihre Überreste

Um seine Spuren zu verwischen, kochte der Mann (45) die Leichenteile und warf sie anschließend in einen See. (Symbolbild) © 123rf.com/paylessimages

Wie die indische Zeitung "The Indian Express" berichtet, meldeten ihr Ehemann Gurumurthy (45) und ihre beiden Eltern die 35-jährige Venkata Madhavi bereits am 16. Januar bei der Polizei als vermisst.

Laut Gurumurthy verließ seine Frau an diesem Tag nach einem Streit die gemeinsame Wohnung und kehrte nicht wieder zurück. Die Polizei tappte lange im Dunkeln, bis es am vergangenen Donnerstag zu einer unvorhergesehenen Wendung in diesem Vermisstenfall kam.

Der Ehemann ging zur Polizei und behauptete, seine eigene Frau getötet zu haben - und das auf grausame Weise!

So gestand er, seine Ehefrau während eines Streits so heftig gegen die Wand geschlagen zu haben, dass sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb. Um alle Spuren zu verwischen, zerstückelte er ihre Leiche im Bad der gemeinsamen Wohnung und kochte anschließend die Leichenteile für mehrere Tage in einem Schnellkochtopf. Ihre Knochen soll er in einem Mörser zermahlen haben, um sie zu zerkleinern.

Anschließend hatte er die gekochten Leichenteile an verschiedenen Orten versteckt, unter anderem hat er ein paar auch in einen nahe gelegenen Fluss geworfen.