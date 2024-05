Mann (†62) will Kräuter im Tiger-Reservat sammeln: Dann wird er zerfleischt

Der Tiger verspeiste den 62-Jährigen. (Symbolbild) © 123rf/fastfun23

Trotz aller Warnungen brach Maniram Jatav allein in den Tiger-Wald auf. Als er am Abend nicht mehr zurückkehrte, mussten die Menschen aus dem Dorf vom Schlimmsten ausgehen ...

Am Donnerstag haben Suchmannschaften die geschundene Leiche des 62-Jährigen am Rande des Tiger-Reservates von Ratapani gefunden, berichtet "India Today".

Nach allem, was bekannt ist, wollte der Getötete Tendu-Blätter sammeln, ging dazu immer tiefer in den Wald. Doch dort lauerte schon der Tiger. Maniram Jatav wurde von der Großkatze zerfetzt und in Stücke gerissen. Teile seines Körpers verspeiste der Tiger, den Rest ließ er in einem Busch liegen.

Im 823 Quadratkilometer großen Schutzgebiet in Zentralindien streifen mehr als 40 Tiger umher. Die Tiere gelten als scheu, trauen sich selten in die Nähe des Menschen. Doch die Anwohner wissen, dass man den Wald und angrenzende Felder zu bestimmten Tageszeiten besser meidet.

Warum Maniram Jatav die Warnungen in den Wind schlug, wird wohl nie geklärt werden.