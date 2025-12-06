Sie ertränkte ihre Opfer in der Badewanne: Serienmörderin machte Jagd auf "hübsche Kinder"

In Indien wurde eine mutmaßliche Serienmörderin festgenommen. Die 34-jährige Poonam soll mindestens vier Kinder ermordet haben. Darunter ihren eigenen Sohn.

Von Clemens Grosz

Panipat (Indien) - Was dieser Frau vorgeworfen wird, ist der Stoff aus einem Horror-Film. In der indischen Großstadt Panipat wurde eine mutmaßliche Serienmörderin festgenommen. Mindestens vier Kinder soll die 34-jährige Poonam getötet haben. Die Ermittler haben eine verstörende Theorie.

Mit gesenktem Kopf und das Gesicht von einem roten Tuch verhüllt, tritt Poonam vor den Haftrichter. Die Vorwürfe gegen die 34-Jährige wiegen schwer. © X/PANIPAT_POLICE Poonams Verbrechen beschäftigen die Menschen in Indien. Der 34-jährigen Frau aus dem Bundesstaat Haryana wird der Mord an drei ihrer Nichten (†6, †6, †9) und ihrem eigenen Sohn (†3) vorgeworfen, berichtet der Sender NDTV. Die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Kindermörderin kamen ins Rollen, nachdem am Montag die Leiche der kleinen Vidhi in einem Wassertank aufgefunden wurde. Das sechsjährige Mädchen war zuvor mit seinen Eltern bei einer Hochzeit und soll dort zuletzt mit seiner Tante Poonam gesehen worden sein. Bei der Befragung verstrickte sich die Frau in Widersprüche, legte am Ende ein umfassendes Geständnis ab. Inzwischen sind sich die Ermittler sicher, dass die so schüchtern wirkende Frau mindestens vier Kinder ermordet hat. Sie ertränkte ihre Opfer aus krankhafter Eifersucht. Poonam konnte es nicht ertragen, dass irgendjemand "schöner" aussah als sie selbst. Besonders gegen kleine Mädchen richtete sich ihr Hass.



Poonan war offenbar von ihrem Äußeren besessen, niemand durfte schöner sein. © Screenshot: NDTV

Jias (†6) Angehörige müssen erst noch verarbeiten, dass das kleine Mädchen durch Poonams Hand starb. © Screenshot: City Tehelka

Hier ist die Serienmörderin mit einem Kind zu sehen. © Screenshot: NDTV

Warum wurde Poonam nicht gestoppt?