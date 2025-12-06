Sie ertränkte ihre Opfer in der Badewanne: Serienmörderin machte Jagd auf "hübsche Kinder"
Panipat (Indien) - Was dieser Frau vorgeworfen wird, ist der Stoff aus einem Horror-Film. In der indischen Großstadt Panipat wurde eine mutmaßliche Serienmörderin festgenommen. Mindestens vier Kinder soll die 34-jährige Poonam getötet haben. Die Ermittler haben eine verstörende Theorie.
Poonams Verbrechen beschäftigen die Menschen in Indien. Der 34-jährigen Frau aus dem Bundesstaat Haryana wird der Mord an drei ihrer Nichten (†6, †6, †9) und ihrem eigenen Sohn (†3) vorgeworfen, berichtet der Sender NDTV.
Die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Kindermörderin kamen ins Rollen, nachdem am Montag die Leiche der kleinen Vidhi in einem Wassertank aufgefunden wurde. Das sechsjährige Mädchen war zuvor mit seinen Eltern bei einer Hochzeit und soll dort zuletzt mit seiner Tante Poonam gesehen worden sein. Bei der Befragung verstrickte sich die Frau in Widersprüche, legte am Ende ein umfassendes Geständnis ab.
Inzwischen sind sich die Ermittler sicher, dass die so schüchtern wirkende Frau mindestens vier Kinder ermordet hat. Sie ertränkte ihre Opfer aus krankhafter Eifersucht.
Poonam konnte es nicht ertragen, dass irgendjemand "schöner" aussah als sie selbst. Besonders gegen kleine Mädchen richtete sich ihr Hass.
Warum wurde Poonam nicht gestoppt?
Poonam ging laut den Ermittlern immer gleich vor.
Unter einem Vorwand lockte sie ihre kleinen Opfer zu einer gefüllten Badewanne oder einem Wassertank. Dann drückte sie den Kindern von hinten den Kopf unter Wasser. Die Taten geschahen demnach in drei verschiedenen Häusern im erweiterten Familienkreis. Poonam ließ die Morde wie Unfälle aussehen.
Ihr erstes Opfer war die kleine Ishika, die neunjährige Tochter ihrer Schwägerin wurde 2023 tot aufgefunden. Später, so sagt es die Polizei, habe die Täterin Angst bekommen. Poonam befürchtete, dass man sie verdächtigen könne, und ertränkte auch noch ihr eigenes Kind, den dreijährigen Shubham.
Doch die Killerin fand offenbar Gefallen an ihren schrecklichen Taten. Noch im selben Jahr mordete die Hausfrau ein drittes Mal. Auch Jia, die sechsjährige Tochter ihres Cousins, musste wohl sterben, weil sie hübscher war - sie kam ebenfalls bei einem vermeintlichen Unfall ums Leben.
Nach dem Bekanntwerden der schweren Vorwürfe sind Poonams Angehörige schwer erschüttert, berichtet "Indian Express".
Sie können nicht verstehen, dass die so zurückhaltende Frau und studierte Lehrerin in Wahrheit eine vierfache Mörderin ist. "Ich hatte meine Zweifel an ihr … aber meine Familie war anderer Meinung", sagte Sandeep, der Vater der ermordeten Vidhi, zu NDTV.
Titelfoto: Montage: X/PANIPAT_POLICE, Screenshot: NDTV