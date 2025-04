Nach Terror-Anschlag auf Touristen: Indien verweist alle pakistanischen Bürger des Landes

Nach dem tödlichen Angriff in Kaschmir verweist Indien alle pakistanischen Bürger des Landes. © Tauseef MUSTAFA / AFP

"Alle pakistanischen Staatsangehörigen, die sich derzeit in Indien aufhalten, müssen Indien vor Ablauf der Visa verlassen", erklärte das Außenministerium am Donnerstag in Neu Delhi.

Nach dem Angriff vom Dienstag mit mindestens 26 Toten hatte es in Neu Delhi geheißen, Pakistan unterstütze in Kaschmir "grenzüberschreitenden Terrorismus".

Im Streit um den tödlichen Angriff auf Touristen in der Region Kaschmir hat Pakistan indische Diplomaten ausgewiesen und weitere Strafmaßnahmen gegen Neu Delhi angekündigt.

Die Regierung in Islamabad erklärte am Donnerstag mehre indische Diplomaten zu unerwünschten Personen, die das Land "sofort" verlassen müssten, wie das Büro des pakistanischen Regierungschefs Shehbaz Sharif mitteilte.