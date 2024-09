Horror im Krankenwagen: Sanitäter werfen Patienten auf die Straße und begrapschen seine Ehefrau

Lucknow (Indien) - Es ist eine abscheuliche Tat, die für Entsetzen sorgt. Zwei Notfallsanitäter sollen in Indien einen Patienten aus einem Rettungswagen geworfen und seine mitfahrende Frau unsittlich berührt haben. Der Patient starb.

Die Fahrt mit dem Rettungswagen wurde zum reinsten Albtraum. (Symbolbild) © XAVIER GALIANA / AFP

Der Patient war auf ein Beatmungsgerät angewiesen, der Krankenwagen hätte ihn nach Hause bringen sollen. Doch dort kam der todkranke Mann nie an. Stattdessen begrapschten die vermeintlichen Retter seine Frau und raubten sie auch noch aus.

So geschehen am 29. August im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Das berichtet die "Times of India".

Weil ihr geliebter Mann plötzlich sehr krank war, brachte die Frau ihn in Begleitung ihres Bruders zu einer Privatklinik in die Stadt Lucknow. Doch die Familie konnte das nötige Geld zur Behandlung nicht aufbringen, stattdessen schickte man den Patienten - der ein neurologisches Problem hatte und auf ein Beatmungsgerät angewiesen war - nach Hause. Für den Krankentransport wurde ein privater Rettungswagen gestellt.

Was folgte, war der reinste Horror. Während ihr Mann und ihr Bruder im hinteren Teil des Krankenwagens Platz nehmen sollten, drängten die Sanitäter die Frau, sich zu ihnen in die Fahrerkabine zu setzen. Dann fingen sie an, sie zu befummeln und zu begrapschen.

Flehend wandte sich die Frau an ihre Angehörigen. Der todkranke Ehemann und ihr Bruder brüllten, wollten ihr beistehen. Doch sie konnten nichts für sie tun.