Schrecklich: Leopard fällt Neunjährige an und zerfleischt sie

Dehradun (Indien) - Es ist eine unfassbare Tragödie . Ein neunjähriges Mädchen wurde in Indien beim Spielen im Hof von einem Leoparden angefallen und in Stücke gerissen. Die kleine Poonam hatte keine Chance.

Die Bestie schlug zu, als die Mutter seines Opfers (†9) im Tempel war. (Symbolbild) © 123RF/slowmotiongli

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich da am Montagnachmittag im Dorf Bhoud am Fuße des Himalajas abspielten, berichtet die Zeitung "The New Indian Express".

Zeugen zufolge spielte die kleine Poonam Singh (†9) im Hof ihres Elternhauses, ihre drei Geschwisterchen waren im Haus, die Mama im Tempel.

Dann schlug der Killer zu: Die Großkatze sprang über die Mauer, packte das Kind von hinten und zerfetzte es mit seinen Pranken. So schnell, wie der Leopard kam, so schnell verschwand er auch wieder. Poonam hatte keine Chance.

Als die Mutter gegen 16 Uhr vom Tempel wiederkehrte, musste sie feststellen, dass von ihrer geliebten Tochter jede Spur fehlte. Was folgte, war eine ausgedehnte Suche nach dem Mädchen.