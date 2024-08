Horror im Nationalpark: Frau von Tiger zerfetzt

Für eine 56-Jährige endetet die Begegnung mit einem Tiger tödlich. (Symbolbild) © 123RF/appstock

Am Dienstagnachmittag ging Kalavati (†56) in den Wald, um Pihari-Pilze zu sammeln. Doch sie sollte nicht mehr zurückkehren.

Dieses schreckliche Unglück erschüttert den Kanha-Nationalpark (Zentralindien), berichtet die "Times of India".

Nach allem was bekannt ist, brach die 56-Jährige mit ihrer Tochter Anita und ihrer Nachbarin Ramvati in Richtung Nationalpark-Kernzone auf. Doch in dem ausgedehnten Dschungel wimmelt es nur so Tigern.

Ohne Warnung griff die Großkatze an, packte die Frau und fügte ihr entsetzliche Wunden zu. Dann schleppte der Tiger seine Beute ins Unterholz. Kalavatis Begleiterinnen mussten alles mitansehen. Doch sie konnten entkommen und der Dorfgemeinschaft von der verheerenden Attacke berichten.