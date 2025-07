Tote und Verletzte: Brücke stürzt im Berufsverkehr teilweise ein

Vadodara (Indien) - Verheerendes Unglück in Indien . Beim teilweisen Einsturz der Gambhira-Brücke kamen mindestens zehn Menschen ums Leben. Zahlreiche Autos stürzten in die Tiefe.

Alles in Kürze

Mehrere Menschen konnten aus dem Fluss gerettet werden, sie wurden in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert. Sechs Personen wurden schwer verletzt.

Nach ersten Angaben stürzten vier Autos rund 20 Meter in die Tiefe. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, darunter eine dreiköpfige Familie. Noch immer werden drei Personen vermisst, berichtet " Indian Express ".

Bilder zeigen die eingestürzte Brücke. Zwischen zwei Pfeilern fehlen geschätzt 15 Meter Fahrbahn, Autos liegen im Fluss. Ein Truck auf der Bücke kam in letzter Sekunde zum Stehen, wurde fast in die Tiefe gerissen.

Schon länger forderten Anwohner, die marode Brücke über den Fluss Mahi zu sanieren. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) - mitten im Berufsverkehr - stürzte das 40 Jahre alte Bauwerk im Bundesstaat Gujarat teilweise ein, berichtet NDTV .

Augenzeugen berichten derweil von einem lauten "Knacken", dann stürzte die Fahrbahn ein. "Wir waren zu zweit in meinem Fahrzeug ... Ich bin mir nicht sicher, wo mein Kollege ist. Der Laster ist einfach ins Wasser gefallen", sagte Trucker Raju Hathiya zu "Indian Express". "Später kam jemand und zog mich in einem Boot heraus", so der Überlebende. Er sah, wie mindestens drei Fahrzeuge und mehrere Motorroller um ihn herum mitgerissen wurden.

Laut Anwohner war die Brücke völlig marode und hätte jederzeit einstürzen können. Tiefe Risse sollen überall am Bauwerk zu sehen sein, berichtet NDTV weiter. Doch die Forderungen an die Behörden nach Sanierung blieb ungehört.

Die eingestürzte Brücke ist Teil einer wichtigen Verbindungsstraße westlich der Millionenstadt Vadodara im Bundesstaat Gujarat. Die nächste feste Querung ist mehr als 30 Kilometer entfernt.