Tragödie bei größtem Pilgerfest der Welt: Plötzliche Massenpanik kostet Menschen das Leben

Prayagraj (Indien) - Das indische "Maha Kumbh Mela" ist das größte Pilgerfest der Welt, bei dem Millionen von Menschen zusammentreffen, um gemeinsam ihren Glauben zu feiern. Doch genau am Höhepunkt des Festes brach eine Massenpanik aus, bei der viele Menschen ums Leben kamen.

Die Massenpanik brach aus, weil eine dieser Absperrungen zusammengebrochen ist. © Rajesh Kumar Singh/AP/dpa

Wie die indische Zeitung "The Indian Express" berichtet, ereignete sich die Tragödie in den frühen Morgenstunden am heutigen Mittwoch gegen 1.30 Uhr Ortszeit.

Anlässlich des alljährlichen Pilgerfestivals "Maha Kumbh Mela", das ganze sechs Wochen lang gefeiert wird, trafen sich Millionen gläubige Anhänger des Hinduismus, um zusammen ein heiliges Bad zu nehmen.

Dafür gingen sie zu der Stelle, an der die Flüsse Ganges und Yamuna sowie der mystische und unsichtbare Fluss Saraswati zusammenfließen.

Dieser besagte Punkt gilt für die Gläubigen als besonders heilig und laut ihrem Glauben soll ein Bad in dem Gewässer einen Menschen von all seinen Sünden bereinigen.

Doch dieser heilige Tag endete für viele Hindus in einer Tragödie. Wie die Zeitung berichtet, brach eine im Vorhinein errichtete Absperrung durch die Menschenmassen zusammen, was dazu führte, dass viele Menschen stürzten.

Dieser Vorfall endete in einer Massenpanik, bei der sich viele Menschen schwer verletzten, einige von ihnen ließen sogar ihr Leben.