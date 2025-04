Wilde Elefanten terrorisieren ganzen Landstrich: Drei Tote in zwei Tagen

Wenn Elefanten angreifen, kann das mitunter tödlich enden. (Symbolbild) © 123RF/ingramsingles

Zwei befreundete Ehepaare brachen am Freitag zu einem Trip in die unberührte Natur Keralas auf. Die Gruppe wollte Wildhonig in den Westghats suchen, einem dicht bewaldeten Gebirgszug im Süden Indiens. Doch am Montagabend kam es zu einer schrecklichen Tragödie, berichtet das Medium Asianet.

Die vierköpfige Gruppe war soeben am Picknickplatz ganz in der Nähe der malerischen Athirappilly-Wasserfälle angekommen, wollte dort campen. Dann kam eine Elefantenherde aus dem Wald und griff an. In ihrer Angst versuchten die Menschen, den aufgebrachten Dickhäutern zu entkommen, rannten in Richtung des Flusses.

Doch Honigsammler Sateesh schaffte es nicht. Die Elefanten waren viel schneller als der junge Mann, holten ihn rasch ein und trampelten ihn tot, berichtet das Portal SirajLive. Sateeshs Rippenkorb wurde regelrecht zerschmettert, die Trümmer durchbohrten seine inneren Organe. Der junge Mann verlor viel Blut. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Während der Elefantenattacke rannten Sateeshs Frau Rama, sein guter Freund Ravi und dessen Frau Ambika zum rettenden Fluss, stürzten sich in ihrer Panik ins Wasser. Doch Ambika ertrank.