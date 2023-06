Influencerin verschwand vor Jahren von der Bildfläche: Das ist der traurige Grund

Jessica Stein (40) und ihre kleine Tochter Rumi (6) haben die letzten Jahre vermutlich mehr in Krankenhäusern verbracht als zu Hause. © Screenshot/Instagram/tuulavintage

Denn Jessica, deren Instagram-Seite "tuulavintage" rund 1,9 Millionen Menschen folgen, ist schwer krank. Genau wie ihre Tochter Rumi (6).

Beide leiden unter anderem an Bindegewebestörungen, an einer Kopfgelenkinstabilität und am Tethered Cord Syndrom (wird auch als "angeheftetes Rückenmark" bezeichnet, Anm. d. Red.), wie Jessicas Cousine Sara jetzt bei Instagram und in einer Gofundme-Kampagne erklärte.

Rumi war 2017 viel zu früh und mit mehreren Krankheiten zur Welt gekommen, hatte einen schweren Start ins Leben. Seitdem war nichts mehr so wie früher, Jessica lebte monatelang mit ihrer Tochter im Krankenhaus.

Als die Influencerin sich 2019 wegen starker Migräneanfälle einem Eingriff am Rückenmark unterzog, ging dieser wohl fürchterlich schief.

"Sie erwachte mit starken, reißenden Schmerzen in der Brust, stellte sich Veränderungen der Durchblutung im gesamten Körper, Schwäche in den Beinen, Taubheitsgefühl und oft unterschiedliche Blutdruckwerte in jedem Arm vor", so Sara weiter.



Doch die Ärzte haben Jessicas Beschwerden offenbar nicht ernst genommen. Sie sollen ihre Probleme sogar damit erklärt haben, dass sie nicht mit einem dauerhaft kranken Kind und dem damit verbundenen Druck zurechtkomme. Sie sei als hysterisch bezeichnet worden.