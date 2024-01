84 Tote: Islamischer Staat übernimmt Verantwortung für Terror im Iran

Kerman (Iran) - Nachdem es in der iranischen Stadt Kerman zu zwei verheerenden Explosionen mit 84 Toten gekommen ist, hat der sogenannte "Islamische Staat" die Verantwortung für die Terrortat übernommen.

Dies habe unter anderem die Auswertung von Videoüberwachung ergeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag auf Telegram unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus der Stadt Kerman.

Das erklärte die Gruppe am Donnerstag über ihre üblichen Propaganda-Kanäle.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den verheerenden Anschlag in der iranischen Stadt Kerman mit 84 Toten für sich reklamiert.

Es soll die tödlichste Attacke in der rund 45-Jährigen Geschichte der Islamischen Republik Iran gewesen sein. © SARE TAJALLI / ISNA / AFP

Die Hintergründe der zweiten Explosion seien noch nicht abschließend geklärt. Vermutet wird auch ein Selbstmordanschlag.



Am vierten Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani waren in dessen Heimatstadt Kerman, etwa 820 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Teheran, nahe der Grabstätte am Mittwoch bei zwei gewaltigen Explosionen mehr als 100 Menschen getötet worden.

Irans Regierung sprach von einer Terrorattacke. Zunächst reklamierte keine Gruppe den mutmaßlichen Anschlag für sich.

Die Bundesregierung und die EU verurteilten den Anschlag als Akt des Terrors.

Es war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Viele Fragen sind ungeklärt.

Erstmeldung vom 4. Januar 15.33 Uhr. Letztes Update um 17.34 Uhr.