Ex-Zweitliga-Keeper berichtet von dramatischer Flucht aus dem Iran: "Wussten nicht, wo wir hinsollten"

Hamburg/Täbris - Er erlebte den Angriff auf den Iran hautnah mit! Der ehemalige Zweitliga-Torwart Marko Johansson (27, Hamburger SV und Eintracht Braunschweig) steht seit September 2025 beim iranischen Meister Traktor FC unter Vertrag. Als er mit seinen Teamkollegen beim Frühstück saß, schlug nur unweit von ihnen eine Rakete ein.

Ex-HSV-Keeper Marko Johansson (27, r). erlebte den Angriff auf den Iran hautnah mit. © Christian Charisius/dpa

Mit seinen Mitspielern wollte sich der 27 Jahre alte Schwede eigentlich auf das Achtelfinale der asiatischen Champions League gegen Shabab Al-Ahli aus Dubai vorbereiten, doch dann kam der Schock.

"Am Samstagvormittag habe ich mich mit den anderen ausländischen Spielern des Vereins zum Frühstück getroffen. Dort sagte einer plötzlich, dass Teheran angegriffen wurde", erklärte Johansson der Bild.

Schnell wurde ihm und auch den weiteren ausländischen Spielern im Kader klar, dass sie das Land schnellstmöglich verlassen müssen. "Statt einer Tasche für Dubai habe ich zwei Taschen gepackt", führte er aus. "Kurz danach hat uns der Trainer zusammengerufen und uns gesagt, dass der Klub uns bei allem unterstützen würde."

Für die Ausreise brauchte er allerdings ein spezielles Ausreisevisum. Bevor er dieses hatte, war er mitten im Krieg. "Wir saßen im Hotel auf dem Trainingsgelände, als es auf einmal einen Riesen-Schlag gab. Das ganze Gebäude hat gezittert. Wir sind vor Schreck aufgesprungen und wussten nicht, wo wir hinsollten", schilderte Johansson die dramatischen Momente.

Rund sechs Kilometer vom Trainingszentrum entfernt befindet sich eine iranische Militärbasis, die angegriffen worden war.