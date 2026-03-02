Er wollte sie grüßen: Vater stürzt vor Augen der Tochter in den Tod

Kärnten: Es sollte ein schöner Sonntagsausflug werden: Ein Mann stürzte mit seinem kleinen Flugzeug ab, während seine Tochter alles mitansah.

Ein Mann stürzte mit seinem Kleinflugzeug ab, während seine Tochter am Boden alles beobachten musste. (Symbolfoto) © 123rf/elleonzebon

In Lendorf (Kärnten, Österreich) startete ein Hobby-Pilot am Sonntagmittag mit seiner Maschine vom Flugplatz Lienz/Nikolsdorf. Das Wetter war perfekt für solch einen Ausflug, wie die Kronen Zeitung berichtet.

Oben angekommen wollte der Mann seine Tochter grüßen, die von unten alles beobachtete. Doch leider kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Problemen an Bord. Er verlor die Kontrolle über den Flieger.

Anscheinend ungebremst stürzte der Mann, ein bekannter Allgemein- und Notarzt der Region, mit der Flugzeugnase voraus in einen Acker. Der Unglücksort war nur wenige Meter von dem Wohnhaus des Opfers entfernt.

Die Tochter rief umgehend die Rettungskräfte an. Seine Frau, die selbst Notärztin ist, versuchte sofort, Erste Hilfe zu leisten und ihren Mann zu reanimieren – vergebens.

Der Hobby-Pilot starb noch vor Ort.