Er wollte sie grüßen: Vater stürzt vor Augen der Tochter in den Tod
Kärnten: Es sollte ein schöner Sonntagsausflug werden: Ein Mann stürzte mit seinem kleinen Flugzeug ab, während seine Tochter alles mitansah.
In Lendorf (Kärnten, Österreich) startete ein Hobby-Pilot am Sonntagmittag mit seiner Maschine vom Flugplatz Lienz/Nikolsdorf. Das Wetter war perfekt für solch einen Ausflug, wie die Kronen Zeitung berichtet.
Oben angekommen wollte der Mann seine Tochter grüßen, die von unten alles beobachtete. Doch leider kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Problemen an Bord. Er verlor die Kontrolle über den Flieger.
Anscheinend ungebremst stürzte der Mann, ein bekannter Allgemein- und Notarzt der Region, mit der Flugzeugnase voraus in einen Acker. Der Unglücksort war nur wenige Meter von dem Wohnhaus des Opfers entfernt.
Die Tochter rief umgehend die Rettungskräfte an. Seine Frau, die selbst Notärztin ist, versuchte sofort, Erste Hilfe zu leisten und ihren Mann zu reanimieren – vergebens.
Der Hobby-Pilot starb noch vor Ort.
Sprengkapsel wurde nicht ausgelöst
Die Teile des Kleinflugzeugs waren meterweit zerstreut, der Unglücksort wurde weiträumig abgesperrt.
"Derartige Flugzeuge haben eine kleine Sprengkapsel zur Sicherheit eingebaut. Damit kann der Pilot in einem Ernstfall die Kuppel absprengen und sich mit einem Fallschirmsystem in Sicherheit bringen", erklärte Michael Mayer, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Lendorf.
Der Pilot konnte diese Kapsel wohl nicht mehr lösen – dadurch bestand erhöhte Gefahr für die Einsatzkräfte. Ein Entschärfungsteam aus Graz musste zur Beseitigung anrücken.
In einer Schottergrube nahe dem Unfallort wurde die Kapsel zur Explosion gebracht.
Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unglücks laufen derzeit an.
