Mehr als 800 Todesstrafen in einem Jahr: In diesem Land wird öffentlich hingerichtet

In der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Banner in den Landesfarben entlang von Straßen gespannt. Anlass war die Parlamentswahl vor wenigen Tagen. © ATTA KENARE / AFP

Das teilten die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights (IHR) und die in Paris ansässige Organisation Together Against the Death Penalty am Dienstag mit.

"Das Schüren von Angst in der Gesellschaft ist die einzige Möglichkeit des Regimes, an der Macht zu bleiben, und die Todesstrafe ist sein wichtigstes Instrument", erklärte IHR-Direktor Mahmood Amiry-Moghaddam in dem Bericht.

Die Zahl der Todesstrafen, die wegen Drogenmissbrauchs verhängt werden, sei besonders stark angestiegen. Im vergangenen Jahr seien 471 Menschen deswegen hingerichtet worden, 18 Mal mehr als im Jahr 2020. Unter den Hingerichteten seien Angehörige ethnischer Minderheiten überdurchschnittlich stark vertreten.

Angehörige der sunnitischen Minderheit der Belutschen, die im Südosten des Irans beheimatet sind, machten 2023 etwa ein Fünftel der Hingerichteten aus, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung lediglich fünf Prozent betrage.