Iran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einer neuen Angriffswelle gegen den Iran in der Nacht zum Montag Dutzende Ziele attackiert.

Laut Donald Trump (80) wurden erneut Dutzende Zielobjekte mit Präzisionsmunition getroffen. © Alex Brandon/AP photo/dpa

Ziel der von US-Präsident Donald Trump (80) angeordneten Angriffe sei gewesen, die Fähigkeit des Iran einzuschränken, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu attackieren, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom im Onlinedienst X mit.

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten nach Angaben iranischer Staatsmedien, sie hätten US-Militärziele und -stützpunkte in Jordanien, Kuwait und Bahrain angegriffen.

Bei der jüngsten Angriffswelle seien unter anderem iranische Luftabwehrsysteme und Radarstationen ins Visier genommen worden, erklärte Centcom.

Iranische Staatsmedien meldeten, die US-Angriffe richteten sich gegen Gebiete im Süden und Westen des Iran. Zu den Zielen der US-Angriffe gehörten die Golfinsel Keschm in der strategisch wichtigen Straße von Hormus und Bandar Abbas sowie die an den Irak grenzende Provinz Chusestan.

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