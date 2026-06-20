Iran macht Straße von Hormus wieder dicht: Moderator rechnet mit dem Westen ab

Hamburg - Am Mittwoch trafen die USA und der Iran ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges, am Samstag machte Teheran die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder dicht - Grund genug für Moderator Michel Abdollahi (45), mit dem Westen abzurechnen.

Moderator Michel Abdollahi (45) hat auf Instagram mit der Politik des Westens abgerechnet. © Instagram/michelabdollahi

"Sagt mal, merken wir eigentlich noch irgendwas? Wir lassen uns von diesem Regime seit Jahren auf der Nase herumtanzen und tun jedes Mal völlig überrascht", schimpfte der gebürtige Iraner in einem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte.

In dem Rahmenabkommen seien Sanktionslockerungen, Ölexporte und weitere Dinge geregelt worden. "Und kaum ist die Tinte trocken, zeigt Teheran der Welt wieder den Mittelfinger und macht das wichtigste Nadelöhr des weltweiten Ölhandels dicht", wetterte der 45-Jährige.

Abdollahi kritisierte auch das Verhalten von Friedrich Merz (70), der den Parteien zu dem zwischenzeitlichen Deal gratuliert hatte. Der Bundeskanzler habe vor ein paar Monaten noch "großspurig verkündet", dass das Mullah-Regime "am Ende" sei und "endlich verschwinden" müsse.

"Was für eine absurde politische Kehrtwende", kommentierte der Wahl-Hamburger traurig. Die "wirtschaftlichen Zusagen" des Rahmenabkommens seien "ein Sieg für den Iran" und eine "moralische Bankrotterklärung" für den Westen, urteilte der Moderator.