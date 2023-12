Mehr als 1000 Menschen bei bewegender Trauerfeier für getötete Studentin Giulia

Zahlreiche Menschen haben am Dienstag an der Trauerfeier für die junge Studentin Giulia teilgenommen. © Andrea Pattaro/AFP

An einem Gottesdienst in der norditalienischen Stadt Padua, wo der Sarg in der Basilika Santa Giustina aufgebahrt war, nahmen am Dienstag 1200 Menschen teil.

Zudem verfolgten mehr als 10.000 Menschen vor der Kirche auf großen Bildschirmen das Geschehen. Die Trauerfeier wurde live im staatlichen Fernsehen übertragen.

Auch Staatspräsident Sergio Mattarella (82) erinnerte in einer Ansprache an die junge Frau.

Der Tod der 22-jährigen Giulia beherrscht in Italien seit vielen Tagen die Schlagzeilen. Die Studentin wurde im vergangenen Monat von ihrem Ex-Freund Filippo T. getötet. Beide hatten auch nach der Trennung noch miteinander in Kontakt gestanden. Die Leiche wurde erst nach tagelanger Suche in einer Schlucht entdeckt.

Der Ex-Freund floh über Österreich nach Deutschland, wo er eine Woche später in der Nähe von Leipzig auf der A9 festgenommen wurde. Er legte sofort ein Geständnis ab. Inzwischen sitzt er in Italien im Gefängnis.