Ex-Freundin (†22) ermordet? Verdächtiger nahe Leipzig geschnappt und in U-Haft gesteckt!

Leipzig/Venedig - Ein Italiener ist nach dem mutmaßlichen Mord an seiner Ex-Freundin nach Angaben seines Anwalts in Deutschland gefasst und in U-Haft gesteckt worden.

Filippo T. (22) soll seine Ex-Freundin Giulia C. (†22) getötet haben. © Screenshots/Instagram

Der Verdächtige Filippo T. wurde am späten Samstagabend nach einer Woche Flucht auf der A9 im südlichen Sachsen-Anhalt in der Nähe von Leipzig von der Polizei angehalten und widerstandslos festgenommen. Zuvor wurde sein liegengebliebenes und unbeleuchtetes Auto gemeldet.

Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wurde der Mann inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in Untersuchungshaft angeordnet habe. "Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt in der Stadt Halle (Saale) gebracht", so die Polizei weiter.

Der 22-jährige Mann war demnach wegen des mutmaßlichen Mordes mit europäischem Haftbefehl gesucht worden. Die deutschen Behörden machten dazu zunächst keine Angaben. Das Auto des Mannes wurde zuvor schon in Österreich gesichtet.

Nach Angaben der italienischen Behörden war die ebenfalls 22 Jahre alte Ex-Freundin Giulia C. nach einem Treffen mit dem jungen Mann vor mehr als einer Woche vermisst worden.

Am Samstag wurde die Leiche der Frau aus Vigonovo bei Venedig demnach nach langer Suche in einer Schlucht unweit des Barcis-Stausees (Lago di Barcis) in der Region Friaul-Julisch Venetien im Norden Italiens gefunden. Die Behörden hatten bereits einige Tage zuvor offiziell Ermittlungen gegen den Ex-Freund eingeleitet.