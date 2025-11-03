Arbeiter verschüttet: Mittelalter-Turm im Zentrum Roms eingestürzt
Rom (Italien) - Im Herzen der italienischen Hauptstadt Rom ist am Montag ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt! Am Torre dei Conti, nahe der Kaiserforen und des Kolosseums, wurde gerade renoviert. Arbeiter wurden verschüttet.
Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA konnte ein 64-Jähriger aus den Trümmern geborgen werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein zweiter Arbeiter befand sich noch unter den Trümmern.
Nach dem ersten Einsturz löste sich wohl eine weitere Schuttlawine vom Dach und verursachte eine riesige Staubwolke. Auch nach dem zweiten Einsturz zeigte die Person wohl Lebenszeichen. Die Feuerwehr musste ihre Bergung zunächst unterbrechen.
"Wir setzen alles daran, sie zu retten – das hat oberste Priorität –, aber es ist ein komplexer Einsatz", so der römische Präfekt Lamberto Giannini (61). Zwei weitere, leicht verletzte Arbeiter lehnten eine Behandlung ab, hieß es.
Auch Feuerwehrleute, die versucht hatten, die Arbeiter zu bergen, kamen nicht ohne Schäden davon. Einer von ihnen musste aufgrund von Augenreizungen behandelt werden. Drei Einsatzteams der Feuerwehr sowie zwei Drehleitern und Spezialeinheiten waren vor Ort.
Der Vorfall um den Teileinsturz am Torre dei Conti wird untersucht
Die Arbeiten dauerten am Montagnachmittag noch an. Der Fußgänger- und Fahrzeugverkehr im Gebiet des Einsturzes wurde gesperrt.
Der Vorfall wird nun seitens der Behörden untersucht. Die Staatsanwaltschaft Rom nahm die Ermittlungen auf. Laut ANSA-Bericht wurde angenommen, dass es zu einem inneren Einsturz des Gebäudes kam.
Francesco Rocca, der Präsident der Region Latium, schrieb auf Facebook: "Im Namen meiner selbst und der Region Latium spreche ich dem heute schwer verletzten Arbeiter auf der Baustelle Torre dei Conti und den anderen am Absturz beteiligten Arbeitern mein tiefstes Mitgefühl aus."
Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert unter dem Pontifikat von Innozenz III. errichtet. Der Turm mit einer ursprünglichen Höhe von 50 bis 60 Metern ist heute nur noch rund 29 Meter hoch. Er wurde bereits bei mehreren Erdbeben stark beschädigt.
