Arbeiter verschüttet: Mittelalter-Turm im Zentrum Roms eingestürzt

Rom (Italien) - Im Herzen der italienischen Hauptstadt Rom ist am Montag ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt! Am Torre dei Conti, nahe der Kaiserforen und des Kolosseums, wurde gerade renoviert. Arbeiter wurden verschüttet.

Im Zentrum der italienischen Hauptstadt ist ein Teil des mittelalterlichen Turms Torre dei Conti eingestürzt. © Domenico Stinellis/AP/dpa

Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA konnte ein 64-Jähriger aus den Trümmern geborgen werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein zweiter Arbeiter befand sich noch unter den Trümmern.

Nach dem ersten Einsturz löste sich wohl eine weitere Schuttlawine vom Dach und verursachte eine riesige Staubwolke. Auch nach dem zweiten Einsturz zeigte die Person wohl Lebenszeichen. Die Feuerwehr musste ihre Bergung zunächst unterbrechen.

"Wir setzen alles daran, sie zu retten – das hat oberste Priorität –, aber es ist ein komplexer Einsatz", so der römische Präfekt Lamberto Giannini (61). Zwei weitere, leicht verletzte Arbeiter lehnten eine Behandlung ab, hieß es.



Auch Feuerwehrleute, die versucht hatten, die Arbeiter zu bergen, kamen nicht ohne Schäden davon. Einer von ihnen musste aufgrund von Augenreizungen behandelt werden. Drei Einsatzteams der Feuerwehr sowie zwei Drehleitern und Spezialeinheiten waren vor Ort.