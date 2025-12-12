Geschenke-Klau vor Weihnachten! Frau kapert Paket-Boot und rammt Rialtobrücke

Venedig (Italien) - Kanal-Unfall im Herzen von Venedig ! Eine dreiste Diebin hat in der Vorweihnachtszeit anscheinend ein mit Geschenken und Paketen beladenes Boot geklaut und es gegen die berühmte Rialtobrücke gesteuert. Die Brücke wurde beschädigt, die Frau kam in Gewahrsam.

Eine Frau steuerte ein gestohlenes Paket-Boot gegen die Rialtobrücke. © Bildmontage: Screenshot/X/Monica09058845

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA schnappte sich die Frau angeblich das vollgepackte und am Ufer liegende Paket-Boot unterhalb des "Palazzo dei Camerlenghi", während der Kurier unterwegs war. Laut der Zeitung Corriere del Veneto soll es sich um eine 20-Jährige gehandelt haben. Der Vorfall hätte sich am Donnerstagmittag ereignet.

Zunächst hätte sie versucht, die Pakete vom Boot zu stehlen. Als sie jemand dabei bemerke, hätte sich die junge Frau ans Steuer gesetzt und das Boot über den Kanal gesteuert.

Am Geländer der Rialtobrücke war jedoch Schluss, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen. Die Diebin knallte gegen das berühmte Bauwerk, einige Pakete landeten im Wasser.