Beim Versuch, Vogel zu retten: Zwillingsbrüder gemeinsam von Stromschlag getötet

Magione (Italien) - Sie wurden zusammen geboren und sind zusammen gestorben: Zwei Zwillingsbrüder aus dem italienischen Örtchen Magione wurden nacheinander von einem Stromschlag getötet, als sie eine Taube retten wollten.

Die Zwillingsbrüder Francesco und Giacomo Fierloni (†22) starben nacheinander durch einen heftigen Stromschlag. © Screenshot/Instagram/mlagetti

Francesco und Giacomo Fierloni hielten sich am Dienstagmittag in einem abgelegenen Waldgebiet in der Provinz Perugia auf, wo sie gemeinsam mit ihren gezüchteten Tauben für die kommende Jagdsaison trainierten, wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet.

Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge wird vermutet, dass sich einer der Lockvögel auf einen Strommast in zehn Metern Höhe niedergelassen hatte. Die Zwillinge hätten daraufhin versucht, die Taube zu bergen.

Doch die 22 Jahre alten Brüder unterschätzten die Gefahr: Einer von ihnen versuchte, den Vogel mit einer Metallstange einzufangen. Dabei kam er mit der 20.000 Volt starken Stromleitung in Berührung. Er soll sofort tot gewesen sein.

Sein Bruder versuchte ihm noch zu Hilfe zu eilen, dabei soll er ebenfalls einen tödlichen Stromschlag abbekommen haben.