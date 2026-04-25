25.04.2026 17:10 Frau will lange Mähne loswerden: Was Friseur macht, lässt sie in Tränen ausbrechen

Run Zhang aus London wollte sich einen "Cool-Girl-Wolf-Cut" beim Friseur schneiden lassen. Am Ende kam ein Topfschnitt heraus, inklusive vieler Tränen.

Von Marcus Scholz

London (England) - Diesen Friseurbesuch hätte sich Run Zhang sparen können. Zwar wollte die Londonerin eine Typveränderung, aber dass sie zu einem völlig anderen Menschen gemacht werden würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Es flossen Tränen.

Run Zhang wollte ein Umstyling. Dass sie am Ende einen Topfschnitt verpasst bekommt, damit hatte sie nicht gerechnet. © Montage: Screenshots/TikTok/fluffapple Run wollte ihre lange Mähne loswerden. Als neue Frisur hatte sich die junge Frau auf einen stufigen "Cool-Girl-Wolf-Cut" – also eine lässige, strubbelige und unperfekt wirkende Kurzhaarfrisur – festgelegt. Und na ja ... beim Blick in den Spiegel nach dem Friseurtermin konnte von einem coolen Girl mal so gar keine Rede sein. Die Londonerin hatte einen ziemlich üblen Topfschnitt verpasst bekommen. "Es ist überhaupt nicht gut gelaufen", resümiert Run mit feuchten Augen in einem TikTok, das sie vor und nach ihrer "Verwandlung" zeigt. Immerhin heimste sie mit dem Clip seither mehr als fünf Millionen Views ein. Ihr gezähmter, uncooler Wolf auf dem Kopf ging viral. Aus aller Welt Die Natur war sein Leben: Wander-Influencer tot aufgefunden Inzwischen ist der Frisuren-Flop halbwegs wettgemacht. Run begab sich nämlich in die Hände ihrer Schwester Yian.

Schwester rettet Run Zhang die Frisur

Run Zhang bezeichnet ihre Schwester Yian als "Heilige"