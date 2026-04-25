Frau will lange Mähne loswerden: Was Friseur macht, lässt sie in Tränen ausbrechen
London (England) - Diesen Friseurbesuch hätte sich Run Zhang sparen können. Zwar wollte die Londonerin eine Typveränderung, aber dass sie zu einem völlig anderen Menschen gemacht werden würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Es flossen Tränen.
Run wollte ihre lange Mähne loswerden. Als neue Frisur hatte sich die junge Frau auf einen stufigen "Cool-Girl-Wolf-Cut" – also eine lässige, strubbelige und unperfekt wirkende Kurzhaarfrisur – festgelegt.
Und na ja ... beim Blick in den Spiegel nach dem Friseurtermin konnte von einem coolen Girl mal so gar keine Rede sein. Die Londonerin hatte einen ziemlich üblen Topfschnitt verpasst bekommen.
"Es ist überhaupt nicht gut gelaufen", resümiert Run mit feuchten Augen in einem TikTok, das sie vor und nach ihrer "Verwandlung" zeigt. Immerhin heimste sie mit dem Clip seither mehr als fünf Millionen Views ein. Ihr gezähmter, uncooler Wolf auf dem Kopf ging viral.
Inzwischen ist der Frisuren-Flop halbwegs wettgemacht. Run begab sich nämlich in die Hände ihrer Schwester Yian.
Schwester rettet Run Zhang die Frisur
Run Zhang bezeichnet ihre Schwester Yian als "Heilige"
"Yian hat meine Haare wie eine Zauberin oder ein Engel oder eine Heilige in Ordnung gebracht", sagte Run überglücklich in einem zweiten TikTok. Auch das ging mit mehr als zwei Millionen Klicks viral.
Ihre überarbeitete Frisur kommt dem ursprünglich angedachten "Cool-Girl-Wolf-Cut" wenigstens etwas nahe. Ein paar Haarspangen und das Geschick von Schwester Yian machen es möglich. "Ich finde, es sieht jetzt viel besser aus", sagte Run. Ihre Tränen waren einem Lächeln gewichen.
Und auch bei ihren Followern kam der neue Schnitt gut an. "Deine Schwester hat dich total umgestylt, oh mein Gott", lautete einer der Kommentare.
Verstecken muss die Londonerin ihre Frisur also nicht mehr. In ihren neuesten TikTok-Videos scheint es auch so, als seien ihre Haare schon wieder ein Stück gewachsen.
Titelfoto: Montage: Screenshots/TikTok/fluffapple