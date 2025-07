Deutsche Familie in Italien von Auto erfasst: Zustand der Mutter kritisch

Alles in Kürze

In der Hafenstadt Sciacca wurde eine deutsche Familie von einem Auto erfasst. (Symbolfoto) © JOHN MACDOUGALL / AFP

Die Mutter erlitt ein Schädeltrauma und befindet sich im kritischen Zustand, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Demnach wurden der Vater und die Tochter leicht verletzt. Die Polizei untersucht den Vorfall. Auf dpa-Anfrage gab sie keine Auskunft.

Der Unfall ereignete sich in der zentralen Via Roma, einer sogenannten Zona a Traffico Limitato (ZTL). In diesen verkehrsberuhigten Bereichen italienischer Städte ist der Autoverkehr stark eingeschränkt, meist dürfen nur Anwohner oder Fahrzeuge mit Sondergenehmigung passieren.

Der Fahrer, ein älterer Mann aus der Hafenstadt Sciacca, der laut Ansa früher in Deutschland gelebt haben soll, verlor offenbar wegen eines Bremsversagens die Kontrolle über seinen Wagen.