Dreiste Abzocke in italienischer Millionenstadt: Betrüger kassieren ahnungslose Touristen ab

Venedig - Es scheint, als würden sie die Urlauber freundlich in der italienischen Hafenstadt Venedig willkommen heißen. Hilfsbereit nehmen sie einem den Koffer ab und helfen beim Tragen. Doch tatsächlich versteckt sich dahinter eine dreiste Masche, die den Touristen das Geld aus der Tasche zieht.

Venedig-Urlauber müssen sich vor dreisten Abzockern hüten, die vorgeben, beim Koffertragen helfen zu wollen. (Symbolfoto) © 123RF/ uatp2

Die illegalen Gepäckträger ziehen ihre Masche in der Innenstadt der Metropole ab, postieren sich zwischen der Piazzale Roma bis zur Ponte degli Scalzi, wie die italienische Zeitung Corriere del Veneto berichtet.

Dort sprechen die dreisten Abzocker höflich Touristen an, greifen nach ihren Koffern und helfen beim Tragen. Doch bevor sie das Gepäck zurückgeben, verlangen sie horrende Summen für ihre "Hilfe".

Wer dann nicht bereit ist zwischen 10 und 20 Euro zu zahlen, der bekommt seinen Koffer nicht wieder. Laut der Zeitung machen die Gepäckträger so täglich ein Geschäft von 100 bis 150 Euro schwarz. Lizenzierte Kofferträger hingegen müssten Abgaben und Steuern zahlen, sie würden mit ihrem Geschäft gar nicht an die illegal verdiente Summe der Betrüger herankommen.

Verweigern Touristen die geforderte Zahlung, schlägt die freundliche Unterstützung schnell in aggressives Verhalten um. Sie fordern die Vergütung für ihre "erbrachte Dienstleistung" vehement ein.