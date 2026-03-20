Drama bei Versammlung: Bürgermeister (†47) bricht in Stadthalle zusammen und stirbt
Nampa (Idaho/USA) - Die Stadt Nampa (rund 100.000 Einwohner) im Nordwesten der USA trauert um ihren Bürgermeister Rick Hogaboam (†47). Erst im November 2025 gewählt und Anfang dieses Jahres vereidigt, schied der 47-Jährige am Mittwoch unerwartet aus seinem Amt.
"Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass Bürgermeister Rick Hogaboam heute Abend einen medizinischen Notfall erlitten hat und verstorben ist", ist auf Nampa's Facebook-Auftritt zu lesen.
Laut Idaho News weilte der 47-Jährige am Mittwoch bei einer Versammlung von lokalen Bürgermeistern und Bezirksbeauftragten in der Nachbarstadt Eagle. Als Hogaboam gegen 18.45 Uhr in der Stadthalle eine Rede vor seinen Amtskollegen hielt, geschah das Unglück.
Worum es sich bei dem beschriebenen "medizinischen Notfall" genau handelte, ist nicht bekannt.
Laut Bericht versuchte Eagles Bürgermeister Brad Pike (ein ehemaliger Feuerwehrmann) noch, Hogaboam mit einer Herz-Lungen-Massage am Leben zu halten, schaffte es aber nicht. Auch der Rettungsdienst konnte nichts mehr für den 47-Jährigen tun.
Rick Hogaboam liebte Baseball und "seine" Stadt Nampa
Die örtliche Bürgermeister-Vereinigung zeigte sich nach dem Verlust ihres Kollegen erschüttert: "Rick Hogaboam war ein vorbildlicher Beamter, ein engagierter Familienvater und ein wahrer Freund", so die Mitteilung des "Treasure Valley Partnership".
Die Stadt Nampa bat alle Einwohner darum, ihr verstorbenes Oberhaupt seine Familie und seine Angehörigen in ihre Gebete einzuschließen.
Vor seiner Wahl zum Bürgermeister arbeitete Hogaboam viele Jahre als Verwaltungsbeamter im US-Bundesstaat Idaho, war Stabschefs seiner Vorgängerin und Mitglied des Stadtrates.
In seiner Freizeit drehte sich vieles um Baseball: Der 47-Jährige trainierte eine Highschool-Mannschaft, war Fan der Buffalo Bills und leidenschaftlicher Sammler von Baseball-Karten.
Titelfoto: Facebook/City of Nampa