Einwanderer stirbt bei Einsatz von italienischer Polizei: Behörden versprechen Aufklärung

Bologna (Italien) - Nach dem Tod eines Einwanderers aus Marokko bei einem gewaltsamen Einsatz der italienischen Polizei haben die Behörden Aufklärung versprochen.

In Bologna starb ein Mann, während ihn zwei Polizeibeamte am Boden hielten - der Fall sorgt in Italien für zahlreiche Schlagzeilen. (Symbolfoto) © Christoph Sator/dpa

Aus dem Innenministerium in Rom hieß es, man werde "völlige Transparenz" walten lassen. Der 42 Jahre alte Mann war am Sonntag in der norditalienischen Stadt Bologna von zwei Polizeibeamten mit Handschellen gefesselt und auf den Boden gedrückt worden. Obwohl er mehrfach um Hilfe rief, ließen die Beamten nicht von ihm ab. Dann starb er.

Der Fall sorgt in Italien für viele Schlagzeilen. Die Szene ist auf einem mehr als fünf Minuten langen Video dokumentiert. Vielfach gibt es Kritik am Vorgehen der Polizei, auch aus der linken Opposition.

Aus dem Lager der Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) wurden die Beamten verteidigt. In einer Erklärung der Regierungspartei Lega hieß es, sie hätten ihre "Dienstpflicht" getan.

Die Leiche des Mannes, der seit mehr als 30 Jahren in Italien lebte, soll nun obduziert werden. Davon erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Todesursache. Dabei geht es auch darum, ob der Mann möglicherweise Vorerkrankungen hatte.

Zudem sei die Körper-Kamera (Bodycam) eines der beteiligten Beamten der Staatsanwaltschaft übergeben worden, hieß es. Über disziplinarrechtliche Maßnahmen wurde zunächst nichts bekannt.