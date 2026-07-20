Polizisten setzen sich in Italien so lange auf Mann, bis er stirbt

Bologna (Italien) - Bei einem Polizeieinsatz in der norditalienischen Stadt Bologna ist ein 42 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann starb nach Berichten von Augenzeugen, nachdem sich zwei Polizisten längere Zeit auf ihn gesetzt hatten, während er am Boden lag.

Die Polizisten sollen von dem Mann (†43) nicht abgelassen haben. (Symbolfoto) © Christoph Sator/dpa

Die Tageszeitung La Repubblica veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie der Mann mehrfach um Hilfe ruft, ohne dass die beiden von ihm ablassen. Später gibt er keine Lebenszeichen mehr von sich.

Nach ersten Angaben war die Polizei am späten Vormittag von Nachbarn in den Stadtteil Pilastro gerufen worden, nachdem der Mann marokkanischer Herkunft einen Wutanfall bekommen haben soll.

Er soll dann gegen den

Streifenwagen geschlagen haben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Daraufhin hätten die Beamten Pfefferspray gegen ihn eingesetzt und ihm Handschellen angelegt.

Auf dem Video ist zu hören, wie der Mann am Boden ruft: "Aiuto. Basta, basta!" ("Hilfe! Genug, genug!") Trotzdem lassen die Polizisten in Uniform nicht von ihm ab.