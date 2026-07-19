Berg-Dramen in Österreich: Zwei Deutsche stürzen im Urlaub in den Tod

Vorarlberg/Sölden (Österreich) - Es sollte ein unbeschwerter Urlaub in Österreich werden, doch für zwei deutsche Bergsteiger endeten ihre Klettertouren am Samstag in einer Tragödie.

Der Mann aus Bayern war gemeinsam mit einer Begleiterin auf dem Mindelheimer Klettersteig unterwegs, als sich das tragische Unglück ereignete. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, waren ein Deutscher aus Fürth (Bayern) und seine Begleiterin auf dem Mindelheimer Klettersteig nahe der deutschen Grenze unterwegs, als sich das Unglück ereignete.

Demnach verlor der Mann gegen 12.50 Uhr im Bereich des Südlichen Schafalpenkopfs plötzlich das Gleichgewicht, nachdem er sein Klettersteigset ausgehängt hatte.

Er stürzte zunächst über steiles Gelände und anschließend rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand ab.

Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Jede Hilfe kam zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann bereits zuvor geäußert haben, dass seine Kräfte nachließen und er den Klettersteig unterschätzt habe.

Der Verstorbene wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.