Mamma Mia! Mann verkleidet sich als eigene Mutter, um nach deren Tod ihre Rente zu kassieren

Borgo Virgilio (Italien) - Eine 85 Jahre alte Frau hatte einen Termin auf dem Standesamt. Doch als sie aufgerufen wurde, stand auf einmal ein Mann mit Perücke, Lippenstift, Clip-Ohrringen und Kleidung aus den 1970er-Jahren vor den Mitarbeitern der Behörde.

Verkleidet als seine fast 30 Jahre ältere Mutter setzte sich der Sohn von Graziella Dall'Oglio in das Wartezimmer des Standesamtes. Er brauchte den neuen Ausweis, um weiterhin die Rente seiner Mutter beziehen zu können. (Symbolbild) © 123rf/jinnaritt

Diese kuriose Szene spielte sich tatsächlich im kleinen Borgo Virgilio, einem 15.000-Seelen Ort im Norden von Italien, ab.

Wie "Corriere della Sera" berichtete, steckte hinter der merkwürdigen Verkleidung in Wahrheit nicht die 85-jährige Graziella Dall'Oglio, sondern ihr 57 Jahre alter, arbeitsloser Sohn, der behauptete, seine eigene Mutter zu sein.

Die Standesbeamtin traute ihren Augen nicht und informierte einen Vorgesetzten über das falsche Spiel, welcher wiederum die Polizei verständigte. Nach zwei Wochen Ermittlung konnte diese mit Sicherheit sagen, dass sich die betagte Hausfrau keinesfalls auf den Weg zum Amt gemacht hatte.

In Wahrheit war Graziella nämlich schon seit mehreren Jahren tot. Doch da sie als Witwe eines Arztes eine ordentliche Rente erhielt, entschied sich ihr Sohn dazu, das Ableben seiner Mutter zu verheimlichen und so über Jahre hinweg ihre Pension einzuheimsen.