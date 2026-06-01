Happy End nach stundenlanger Aktion: Höhlenforscher aus 120 Metern Tiefe gerettet

Cuneo (Italien) - Ein Höhlenforscher ist in Norditalien nach einer stundenlangen Rettungsaktion aus einer Höhle befreit worden.

Ein junger Mann konnte aus einer Höhle in Norditalien gerettet werden. © Italienische Bergwacht/dpa

Der Mann war am Sonntag in der Höhle Grotta dei Cinghiali Volanti bei Garessio in der Region Piemont in rund 120 Metern Tiefe mit einem Bein unter einem Felsen eingeklemmt worden.

Am Morgen meldete die Bergwacht, dass der Mann - ein etwa 20 Jahre alter Italiener - befreit wurde und nun im Krankenhaus untersucht wird.

Mehr als 50 Einsatzkräfte waren an der Rettungsaktion beteiligt. Diese gestaltete sich wegen der Gegebenheiten der unterirdischen Umgebung und der Beschaffenheit des Weges schwierig.

Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden. Zunächst war der gesundheitliche Zustand des Mannes unklar.