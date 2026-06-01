Happy End nach stundenlanger Aktion: Höhlenforscher aus 120 Metern Tiefe gerettet

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein junger Höhlenforscher wurde in Italien nach einer Rettung aus 120 Metern Tiefe, wo er unter einem Felsen eingeklemmt war, medizinisch versorgt.

Von Robert Messer

Cuneo (Italien) - Ein Höhlenforscher ist in Norditalien nach einer stundenlangen Rettungsaktion aus einer Höhle befreit worden.

Ein junger Mann konnte aus einer Höhle in Norditalien gerettet werden.
Ein junger Mann konnte aus einer Höhle in Norditalien gerettet werden.  © Italienische Bergwacht/dpa

Der Mann war am Sonntag in der Höhle Grotta dei Cinghiali Volanti bei Garessio in der Region Piemont in rund 120 Metern Tiefe mit einem Bein unter einem Felsen eingeklemmt worden.

Am Morgen meldete die Bergwacht, dass der Mann - ein etwa 20 Jahre alter Italiener - befreit wurde und nun im Krankenhaus untersucht wird.

Mehr als 50 Einsatzkräfte waren an der Rettungsaktion beteiligt. Diese gestaltete sich wegen der Gegebenheiten der unterirdischen Umgebung und der Beschaffenheit des Weges schwierig.

Italien-Urlaub wird zum Albtraum: Touristin unter Drogen gesetzt und tagelang missbraucht
Italien Italien-Urlaub wird zum Albtraum: Touristin unter Drogen gesetzt und tagelang missbraucht

Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden. Zunächst war der gesundheitliche Zustand des Mannes unklar.

Höhle in beliebtem Karstgebiet im Piemont

Die Einsatzkräfte erreichten den Höhlenforscher letztlich, entfernten den Fels und befreiten den jungen Mann. Noch unter Tage richtete das Rettungsteam ein kleines medizinisches Versorgungszentrum ein.

Ärzte und Sanitäter untersuchten den Mann dort. Nach Angaben der Bergwacht war sein Zustand allerdings gut, sodass er anders als zunächst angenommen nicht auf einer Trage aus der engen Höhle transportiert werden musste.

Die Höhle liegt auf etwa 1200 Metern Höhe in dem Karstgebiet Rocca d'Orse-Val d'Inferno. Die Gegend ist ein beliebtes Ziel für Höhlenforscher.

Nach Angaben des TV-Senders Rai gibt es dort mehr als 600 bereits erkundete Hohlräume, darunter Höhlen, Schächte und große unterirdische Systeme.

Titelfoto: Italienische Bergwacht/dpa

Mehr zum Thema Italien: