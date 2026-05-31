Nach Brenner-Sperre rollt der Verkehr wieder: Chaos bleibt vorerst aus

Matrei am Brenner - Am Sonntagmorgen nach der Totalsperre der Brenner-Route ist der Verkehr flüssig über die wichtigste Alpenverbindung zwischen Deutschland und Italien gerollt. Die Kameras des Autobahnbetreibers Asfinag zeigten teils regen Verkehr an der Strecke durch das österreichische Bundesland Tirol.

Am Brenner rollt der Verkehr wieder. © Peter Kneffel/dpa

Staus oder Verzögerungen wurden vorerst nicht gemeldet.

Am Samstag hatte es am Brenner-Pass an der Grenze zwischen Österreich und Italien eine Demonstration gegen die hohe Verkehrsbelastung gegeben.

Deshalb wurde der Brenner-Korridor acht Stunden lang für den Transitverkehr gesperrt. Ein befürchtetes Verkehrschaos blieb am Samstag jedoch aus.

