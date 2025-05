Heftiges Erdbeben sucht Urlaubsregion heim: Angst vor Mega-Ausbruch in Europa wächst

Laut der italienischen Zeitung " Corriere del Mezzogiorno " wurde die Stadt an der Westküste des Landes am Dienstagmittag von einem Erdbebenschwarm getroffen.

Keine drei Stunden später kam es in der Region zu zwei weiteren Beben, diesmal mit einer Stärke von 2,7 und 3,3. Laut ersten Analysen des Nationalen Institutes für Geophysik und Vulkanologie gab es allein am Dienstagnachmittag über 35 spürbare Erdbeben. In der Bevölkerung wächst die Angst vor einem plötzlichen Ausbruch des Supervulkans, welcher unter den Füßen der Bewohner schlummert, immer weiter an.

Ein Ausbruch könnte nicht nur für die Region, sondern auch für ganz Europa verheerende Folgen haben.