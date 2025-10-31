In Duschen oder Lüftern: Horror-Vermieter versteckt Kameras in Mietwohnungen

L'Aquila (Italien) - Ein Vermieter aus Italien steht im Verdacht, in mehreren seiner Wohnungen Kameras versteckt und damit seine Mieter überwacht zu haben.

Italien: Ein Vermieter (56) soll seine Mieter in mehreren seiner Wohnungen heimlich gefilmt haben. (Symbolfoto) © 123RF/sergeprivalov

Der Fall wurde bekannt, als eine Studentin an der Lampe ihres Badezimmerspiegels eine Kamera entdeckte und die Polizei alarmierte.

Bei Durchsuchungen entdeckten die Behörden Kameras in 15 weiteren Wohnungen.

Der 56 Jahre alte Mann aus der Stadt L'Aquila ging nach Angaben der Polizei bei dem Verstecken der Überwachungskameras perfide vor. Er brachte diese etwa in Badlüftern über Duschkabinen oder an Deckenlampen an.

In einem Fall war sogar eine Kamera in einer Waschmaschine versteckt. Sie überwachte den Raum durch ein kleines eingebohrtes und von einem Sticker verdecktes Loch.