In unter drei Minuten: Millionenschaden nach Rein-Raus-Kunstraub
Parma - Binnen weniger Minuten haben Einbrecher mehrere wertvolle Kunstwerke aus einem italienischen Museum gestohlen. Schaden: Rund neun Millionen Euro!
Die Kunsträuber drangen in der Nacht vom 22. März auf den 23. März in die Räumlichkeiten der Magnani-Rocca-Stiftung in der Provinz Parma ein und entwendeten drei Kunstwerke, wie das Museum am Montag in einem Facebook-Beitrag mitteilte.
Unter dem Diebesgut befand sich demnach auch ein Werk des französischen Malers Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Renoir gilt als einer der bedeutendsten Maler des Impressionismus.
"Dies ist ein Verlust, der das kulturelle Erbe aller betrifft", schrieb die Kunststiftung.
Ein Museumssprecher erklärte gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa", dass die Täter in "weniger als drei Minuten" zuschlugen. Er vermute daher eine "strukturierte und organisierte" Planung des Einbruchs.
Der entstandene Schaden ist dabei enorm: Der Wert aller drei gestohlenen Kunstwerke wird verschiedenen Medienberichten zufolge auf neun Millionen Euro geschätzt. Bisher konnte keiner der Täter gefasst werden, die Polizei ermittelt.
Neben dem Stillleben "Les Poissons" ("Die Fische") von Renoir wurden zudem die Gemälde "Tasse et Plat de Cerises" ("Tasse und Teller mit Kirschen") des französischen Malers Paul Cézanne (1839-1906) sowie "Odalisque sur la Terasse" ("Odaliske auf der Terasse") von Henri Matisse (1869-1954, ebenfalls Franzose) gestohlen.
Titelfoto: Alessandro Fucarini/IPA via ZUMA Press/dpa