In unter drei Minuten: Millionenschaden nach Rein-Raus-Kunstraub

Parma - Binnen weniger Minuten haben Einbrecher mehrere wertvolle Kunstwerke aus einem italienischen Museum gestohlen. Schaden: Rund neun Millionen Euro!

Die italienische Polizei ermittelt nach einem millionenschweren Kunstraub. (Symbolbild) © Alessandro Fucarini/IPA via ZUMA Press/dpa

Die Kunsträuber drangen in der Nacht vom 22. März auf den 23. März in die Räumlichkeiten der Magnani-Rocca-Stiftung in der Provinz Parma ein und entwendeten drei Kunstwerke, wie das Museum am Montag in einem Facebook-Beitrag mitteilte.

Unter dem Diebesgut befand sich demnach auch ein Werk des französischen Malers Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Renoir gilt als einer der bedeutendsten Maler des Impressionismus.

"Dies ist ein Verlust, der das kulturelle Erbe aller betrifft", schrieb die Kunststiftung.

Ein Museumssprecher erklärte gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa", dass die Täter in "weniger als drei Minuten" zuschlugen. Er vermute daher eine "strukturierte und organisierte" Planung des Einbruchs.

Der entstandene Schaden ist dabei enorm: Der Wert aller drei gestohlenen Kunstwerke wird verschiedenen Medienberichten zufolge auf neun Millionen Euro geschätzt. Bisher konnte keiner der Täter gefasst werden, die Polizei ermittelt.