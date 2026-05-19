Sie verlor beide Beine: Deutsche nach Raser-Attacke noch in kritischem Zustand

Modena (Italien) - Der Zustand der von einem Autoraser im Zentrum der norditalienischen Stadt Modena schwer verletzten Deutschen hat sich nach Krankenhausangaben leicht verbessert.

Der Mann (31) fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße, verletzte mehrere Menschen. © -/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Die 69 Jahre alte Frau sei zwar noch immer in einem kritischen Zustand, sie zeige jedoch Anzeichen einer schrittweisen Besserung, hieß es in einer Mitteilung der Klinik in Modena.

Sie konnte demnach von der Beatmungsunterstützung entwöhnt werden und atmet inzwischen wieder selbstständig.

Die Frau stammt nach Angaben des Opferbeauftragten der Landesregierung von Rheinland-Pfalz aus dem Süden des Bundeslandes. Eine nahe Verwandte der Frau sei auf dem Weg zu ihr.

Am Samstag war in Modena ein 31 Jahre alter Italiener mit nordafrikanischen Wurzeln mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerast.

In der Altstadt fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerweg und erfasste mehrere Passanten. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.

Wie italienische Medien berichteten, wurde die deutsche Frau von dem Kleinwagen direkt erfasst und gegen ein Schaufenster gedrückt. Demnach verlor sie bei dem Aufprall beide Beine.