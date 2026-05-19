Tödlicher Genuss: 16-Jähriger stirbt nach Eisbecher

Neapel (Italien) - Was wäre Italien ohne seine Kulinarik? Pizza Margherita, Tiramisu und Gelato: Die Liste ist lang, doch ausgerechnet Letzteres wurde dem 16-jährigen Adriano D'Orsi aus Neapel zum Verhängnis. Er starb plötzlich, nachdem er gemeinsam mit Freunden einen Eisbecher gegessen hatte.

Die Stadt am Fuße des Vesuvs gilt als Geburtsstätte der Pizza, wie wir sie heute kennen. (Archivfoto) © Alexandra Stahl/dpa-tmn/dpa

Schon in seiner Kindheit wurde beim jungen Adriano eine Allergie gegen Milchproteine diagnostiziert. Anders als bei einer herkömmlichen Laktoseintoleranz, die sich überwiegend durch Magenschmerzen und Verdauungsbeschwerden bemerkbar macht, handelt es sich bei Adrianos Allergie um eine Unverträglichkeit, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann.

Laut einem Bericht der Zeitung "Il Giornale" traf sich der Junge vor einigen Tagen mit seinen Freunden im Norden von Neapel zum Eisessen. Adriano kannte die Gelateria und ebenso kannten die Mitarbeiter des Eisladens den 16-Jährigen und seine Unverträglichkeit.

Wie immer bestellte Adriano ein Fruchteis ohne Milch, doch anders als die letzten Male ging es dem Jungen nach dem Essen plötzlich schlechter. Adriano klagte über Atemnot. Seine Freunde handelten sofort und brachten ihren Kumpel zu dessen Vater, der nur wenige Straßen entfernt wohnt.

Offenbar erlitt Adriano durch das Eis einen anaphylaktischen Schock.