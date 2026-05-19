Tödlicher Genuss: 16-Jähriger stirbt nach Eisbecher
Neapel (Italien) - Was wäre Italien ohne seine Kulinarik? Pizza Margherita, Tiramisu und Gelato: Die Liste ist lang, doch ausgerechnet Letzteres wurde dem 16-jährigen Adriano D'Orsi aus Neapel zum Verhängnis. Er starb plötzlich, nachdem er gemeinsam mit Freunden einen Eisbecher gegessen hatte.
Schon in seiner Kindheit wurde beim jungen Adriano eine Allergie gegen Milchproteine diagnostiziert. Anders als bei einer herkömmlichen Laktoseintoleranz, die sich überwiegend durch Magenschmerzen und Verdauungsbeschwerden bemerkbar macht, handelt es sich bei Adrianos Allergie um eine Unverträglichkeit, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann.
Laut einem Bericht der Zeitung "Il Giornale" traf sich der Junge vor einigen Tagen mit seinen Freunden im Norden von Neapel zum Eisessen. Adriano kannte die Gelateria und ebenso kannten die Mitarbeiter des Eisladens den 16-Jährigen und seine Unverträglichkeit.
Wie immer bestellte Adriano ein Fruchteis ohne Milch, doch anders als die letzten Male ging es dem Jungen nach dem Essen plötzlich schlechter. Adriano klagte über Atemnot. Seine Freunde handelten sofort und brachten ihren Kumpel zu dessen Vater, der nur wenige Straßen entfernt wohnt.
Offenbar erlitt Adriano durch das Eis einen anaphylaktischen Schock.
Adriano verstarb in den Armen seines Vaters
Sein Vater verabreichte dem Jungen Kortison, ein gängiges Mittel bei der Behandlung von Allergien, doch Adrianos Zustand erforderte eine sofortige Maßnahme.
In einem Interview mit der Zeitung "Il Messaggero" erklärt der Präsident der Italienischen Gesellschaft für Allergologie, Asthma und klinische Immunologie: "Kortison braucht zu lange, um bei akuter Anaphylaxie zu wirken. Allergiker sollten immer Adrenalin zur Selbstinjektion bei sich tragen. Dieses Medikament zur Selbstverabreichung verschafft ihnen die nötige Zeit, um die Notaufnahme zu erreichen."
Als der Rettungsdienst die Wohnung des Vaters betrat, war es jedoch schon zu spät. Adriano war an den Folgen seines anaphylaktischen Schocks verstorben.
Polizei und Staatsanwaltschaft haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Es liegt nahe, dass der Portionierer, mit dem Adrianos Eis in Kugelform gebracht wurde, zuvor mit einem Milcheis in Kontakt gekommen war und dadurch kontaminiert wurde.
Bei besonders schweren Allergien reichen bereits winzige Spuren des Allergens, um eine allergische Reaktion hervorzurufen.
Titelfoto: Fotomontage: Alexandra Stahl/dpa-tmn/dpa, 123RF/chdenisz