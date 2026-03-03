Jahrzehntelang versetzte er Italien in Angst und Schrecken: Mafiaboss "Il Cacciatore" ist tot

Mailand (Italien) - Ins Deutsche übersetzt bedeutet sein Spitzname so viel wie "Der Jäger", sein bürgerlicher Name ist Benedetto "Nitto" Santapaola (†87) und er war einer der leitenden Köpfe der berüchtigten italienischen Mafia "Cosa Nostra". Jetzt ist er in einem Mailänder Krankenhaus gestorben.

Seinen Spitznamen "Der Jäger" erhielt Benedetto "Nitto" Santapaola (†87) aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, seine Feinde aufzuspüren und gezielt eliminieren zu können. (Archivfoto) © Roberta Basile/Zuma Press/dpa

Das teilt die italienische Nachrichtenagentur "ANSA" mit. Demnach starb er am Montag im Alter von 87 Jahren, nachdem sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen erheblich verschlechtert hatte. Santapaola litt dem Bericht zufolge bereits seit vielen Jahren an einer besonders schweren Form von Diabetes.

Vor seiner Verhaftung am 18. Mai 1993 war "Il Cacciatore" der Anführer des Cosa-Nostra-Ablegers in der sizilianischen Stadt Catania. Unter seiner Führung stieg die Familie zu einer wahren Größe in der Unterwelt auf. Die Cosa Nostra war in der Zeit seiner Regentschaft nicht nur im Drogenhandel und Erpressungsgeschäft aktiv, sondern lenkte aktiv öffentliche Debatten und das Geschehen in der Politik.

Obendrein wurde Santapaola in den 1970er-Jahren zum Unternehmer und zum Generalvertreter des französischen Automobilherstellers Renault in Catania. Gemeinsam mit dem Polizeichef, dem Erzbischof, aber auch anderen öffentlichen Verwaltern eröffnete er anschließend Autohäuser in der Region. Doch ungefähr zur selben Zeit brodelte es zwischen den Mafiafamilien der Cosa Nostra.

In den 1980er- und 1990er-Jahren kam es zu mehreren blutigen Auseinandersetzungen, die später als der Zweite Mafiakrieg in die Geschichte eingingen.

Allein in Catania und der näheren Umgebung kamen 220 Menschen ums Leben.