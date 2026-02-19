 536

Ex-Freundin per Drohne ausspioniert: Stalker fliegt auf

Ein Mann stalkte seine Ex-Freundin mit Hilfe einer Drohne, doch der Überwachungsflug ging schief.

Von Robert Messer

Neapel (Italien) - In Italien ist ein junger Mann wegen eines besonders ungewöhnlichen Falls des Stalkings festgenommen worden.

Per Drohne stalkte ein Italiener seine Ex-Freundin. Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolfoto)
Per Drohne stalkte ein Italiener seine Ex-Freundin. Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolfoto)  © Bildmontage: Bodo Schackow/dpa / Roberta Basile/Zuma Press/dpa

Wie die italienischen Carabinieri mitteilten, spionierte der 28-Jährige aus Neapel seine Ex-Freundin mit einer Drohne aus. Der Mann flog demnach nach einem missglückten Überwachungsflug auf und steht inzwischen unter Hausarrest.

Das Fluggerät prallte nach Angaben der Carabinieri gegen das Fenster seiner Ex-Freundin, als der Mann versuchte, sie auszuspähen und die Drohne vor dem Balkon zu positionieren.

Die Frau alarmierte sofort die Polizei, woraufhin der Mann die Flucht ergriff und die beschädigte Drohne auf dem Balkon zurückließ.

Die Polizei beschlagnahmte das Gerät und wertete die Aufnahmen aus. Die Behörden konnten den Mann identifizieren, da dieser beim Einrichten der Drohne selbst aufgezeichnet wurde.

Er wurde schließlich bei sich zu Hause angetroffen und wegen Nachstellung festgenommen. Stalking ist in Italien eine Straftat, die mit Freiheitsstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren geahndet wird.

Titelfoto: Bildmontage: Bodo Schackow/dpa / Roberta Basile/Zuma Press/dpa

